Neste domingo 07/06, a Frente pelo Clima promoverá uma “Caminhada e Passeio Ciclístico” pela Estrada Velha Bauru-Piratininga. O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente de Bauru, promovida pela Prefeitura Municipal.
A saída será às 7h30, em frente à portaria do Residencial Villa Dumont, no quarteirão 4 da avenida Mário Dumont. A previsão é que a caminhada dure 1h30 e o passeio ciclístico, 30 minutos. Os ciclistas retornarão pedalando, guiados pela Dé Bike. Já os caminhantes voltarão de ônibus (R$ 6,95). É necessário levar água, lanche, boné e protetor solar.
No trajeto, os participantes passarão pela ponte sobre o Rio Batalha e, ao final da atividade, haverá uma palestra sobre a história da região com o historiador Luís Paulo Domingues. Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo link: https://forms.gle/hEZNKffmezZmW9TT8
A atividade conta com o apoio da Pastoral da Ecologia Integral e das Prefeituras de Bauru e Piratininga.