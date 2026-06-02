02 de junho de 2026
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LENTIDÃO NO TRÂNSITO

Pane em semáforos gera engarrafamento no Centro de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Os dispositivos ficaram dessincronizados no trecho da Rodrigues com a Nações no horário de maior fluxo da manhã
Os dispositivos ficaram dessincronizados no trecho da Rodrigues com a Nações no horário de maior fluxo da manhã

Uma falha de sincronização nos semáforos da avenida Rodrigues Alves, em ambos os sentidos do cruzamento desta via com a Nações Unidas, em Bauru, resultou em longos engarrafamentos na manhã desta terça-feira (2), no Centro. O período das 7h30 às 8h30 é justamente o de maior fluxo da via. A Emdurb foi avisada pelo JCNET e encaminhou uma equipe para o local.

A dessincronização dos semáforos ocorre quando os sinais luminosos de uma via não se comunicam ou não estão alinhados com o fluxo de veículos. Isso obriga os motoristas a pararem constantemente a cada cruzamento, gerando lentidão e longos tempos de viagem.

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