Um homem procurado pela Justiça foi preso durante operação conjunta envolvendo a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, nesta segunda-feira (1), em Conchas, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com diversas armas de fogo, munições, materiais usados no carregamento dos armamentos e produtos agrícolas de procedência não comprovada.

As equipes das forças de segurança foram até o endereço do homem para cumprir mandado de prisão em aberto. Na abordagem, ele foi questionado sobre existência de objetos ilegais em sua posse e revelou que havia armas de fogo em sua propriedade rural, no bairro Baguari.

No local, os policiais apreenderam duas espingardas de antecarga (carregadas pela boca), uma espingarda de pressão, cartuchos calibre 28 íntegros e deflagrados, cartucho calibre 32 deflagrado, cartuchos calibre 12 deflagrados e recipientes com chumbo, pólvora e esferas de aço.