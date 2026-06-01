Um homem procurado pela Justiça foi preso durante operação conjunta envolvendo a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, nesta segunda-feira (1), em Conchas, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com diversas armas de fogo, munições, materiais usados no carregamento dos armamentos e produtos agrícolas de procedência não comprovada.
As equipes das forças de segurança foram até o endereço do homem para cumprir mandado de prisão em aberto. Na abordagem, ele foi questionado sobre existência de objetos ilegais em sua posse e revelou que havia armas de fogo em sua propriedade rural, no bairro Baguari.
No local, os policiais apreenderam duas espingardas de antecarga (carregadas pela boca), uma espingarda de pressão, cartuchos calibre 28 íntegros e deflagrados, cartucho calibre 32 deflagrado, cartuchos calibre 12 deflagrados e recipientes com chumbo, pólvora e esferas de aço.
O capturado assumiu a propriedade das armas e dos materiais empregados para o carregamento das espingardas. No endereço, também foram localizados produtos agrícolas sem comprovação imediata de origem, que foram apreendidos para apuração de eventual procedência ilícita.
Além do cumprimento do mandado de prisão por crime não informado, o homem foi preso em flagrante com base no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 2 mil, que não foi paga. Ele foi levado à Central de Custódia de Presos anexa à Delegacia Seccional de Botucatu, onde ficou à disposição da Justiça.