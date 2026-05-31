O início desta semana em Bauru e região exigirá novamente que a população saia de casa agasalhada nas primeiras horas da manhã, à noite e na madrugada, segundo a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Isso porque, de acordo com o instituto, as temperaturas mínimas deverão ficar entre 12 e 13 graus, mas com sensação térmica ainda mais baixa devido ao vento. Não há previsão de chuva para a cidade nos próximos dias.

Entre segunda-feira (1) e quinta-feira (4), segundo o IPMet, a maior parte do Estado de São Paulo permanece sob a influência de um sistema de alta pressão, que mantém o tempo estável, com predomínio de sol, pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. No entanto, para quem se deslocará para o litoral, há previsão de variação de nebulosidade, com chuvas fracas e isoladas.