Já as demais matérias em primeira discussão foram adiadas por duas sessões após questionamentos de ordem jurídica para doação de áreas nos Distritos Industriais do município.

A Câmara Municipal de Bauru aprovou por unanimidade, nas sessões Ordinária e Extraordinária realizadas nesta segunda-feira (1/6), o projeto de lei de autoria do vereador Julio Cesar (PP) que obriga o poder público a manter temperatura adequada nas salas de aula da rede municipal de ensino.

O autor da matéria aprovada defendeu a iniciativa como forma de buscar melhores condições de conforto térmico, saúde e bem-estar a estudantes e trabalhadores, contribuindo, inclusive, para o processo ensino-aprendizagem. Ele lembrou que, na gestão passada, houve caso de turma retirada da sala de aula porque os ventiladores do espaço não funcionavam.

Para Julio Cesar, ainda que tenha caráter simbólico, a iniciativa obriga o poder público a se posicionar sobre as condições oferecidas aos estudantes da rede municipal.

O argumento foi apresentado após colocações de parlamentares que questionaram a efetividade da norma. Estela Almagro (PT) fez o paralelo com a Lei Municipal que torna obrigatório o videomonitoramento nas escolas e unidades de saúde - não cumprida pelo Poder Executivo mais de um ano após a sanção.