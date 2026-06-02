Pongaí - Pongaí (100 quilômetros de Bauru) será tomada pela força da cultura popular brasileira nesta quarta (3) e sexta-feira (5), com a chegada do "Encanta Cordel na Estrada", que leva arte, educação e música para toda a população, com eventos gratuitos. A iniciativa propõe ocupação cultural que começa dentro das escolas e se estende à Praça Coronel Lázaro Lopes de Moraes, conectando estudantes e comunidade por meio da literatura de cordel e de experiências artísticas acessíveis. A bordo de uma Cordelteca Itinerante, um ônibus adaptado que funciona como biblioteca e palco cultural, a iniciativa promove uma programação gratuita que valoriza a tradição nordestina e também estimula a economia criativa local.
As ações educativas acontecem na quarta, com atividades na Escola Municipal Professora Glaucia Keli Schiasso, envolvendo alunos do Ensino Fundamental I, e na Escola Estadual Professora Elzira Garbino Pagani, com alunos do Ensino Fundamental II e Médio, onde serão realizadas palestras e aulas-show que apresentam o universo do cordel de forma dinâmica e interativa.
Já na sexta, a programação ganha as ruas e convida o público para uma experiência cultural aberta na Praça Coronel Lázaro Lopes de Moraes. O espaço receberá feira criativa, oficina de isogravura e apresentações musicais ao longo do fim de tarde e noite. Outro destaque é o compromisso com a acessibilidade: as atividades contam com intérpretes de Libras e uso de linguagem inclusiva, ampliando o acesso e a participação da comunidade.
Idealizado por Pedro Motta Popoff, o Pedro do Cordel, o projeto tem como missão democratizar o acesso à cultura e fortalecer a produção local. “A proposta é simples, mas essencial: levar cultura a todos, sem barreiras. O cordel é uma ferramenta poderosa de conexão, identidade e transformação", afirma o artista.
Realizado com recursos do ProAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo), o projeto conta com produção da Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva, Elemento Natural e Caza Amarela, além de apoio cultural da PlaySom e do Instituto Mondelli de Odontologia, e apoio institucional da Prefeitura de Pongaí.
Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2018, a literatura de cordel reafirma, por meio do projeto, sua relevância como expressão artística popular e ferramenta de educação e pertencimento cultural.
Pedro Motta Popoff
Pedro Motta Popoff, o Pedro do Cordel, é músico, ator, palestrante e educador, nascido em Bauru (SP). Iniciou sua trajetória artística ainda na infância, aos cinco anos, quando passou a se dedicar à cultura nordestina e à literatura de cordel.
Criador do projeto educativo “Brincando de Cordel”, desenvolvido desde os oito anos de idade, utiliza a arte como ferramenta de formação, incentivando a leitura, o protagonismo juvenil e a valorização das tradições culturais brasileiras.
Em 2019, fundou a primeira Cordelteca de Bauru, que hoje reúne mais de 3 mil exemplares e recebe visitas de estudantes e público em geral. Com atuação reconhecida nacionalmente, já participou de programas de televisão, festivais, congressos e eventos literários no Brasil.
Também teve atuação institucional relevante, integrando a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV), entidade ligada à Unesco, voltada à preservação do patrimônio cultural imaterial.
Serviço
03/06 (quarta-feira)
- 13h às 13h50 – palestra e aula-show na Escola Municipal Professora Gláucia Kelli Schiasso
- 14h30 às 15h30 – palestra e aula-show na Escola Estadual Professora Elzira Garbino Pagani
05/06 (sexta-feira)
- 17h às 20h30 – Feira criativa
- 17h às 18h – Oficina de isogravura
Shows
- 18h às 18h40 – Show com artista local
- 19h às 20h30 – Pedro do Cordel e Bando
Local: Praça Coronel Lázaro Lopes de Moraes, Centro
Entrada: gratuita
Instagram: @encantacordelnaestrada / @pedrodocordel_pedropopoff