Pongaí - Pongaí (100 quilômetros de Bauru) será tomada pela força da cultura popular brasileira nesta quarta (3) e sexta-feira (5), com a chegada do "Encanta Cordel na Estrada", que leva arte, educação e música para toda a população, com eventos gratuitos. A iniciativa propõe ocupação cultural que começa dentro das escolas e se estende à Praça Coronel Lázaro Lopes de Moraes, conectando estudantes e comunidade por meio da literatura de cordel e de experiências artísticas acessíveis. A bordo de uma Cordelteca Itinerante, um ônibus adaptado que funciona como biblioteca e palco cultural, a iniciativa promove uma programação gratuita que valoriza a tradição nordestina e também estimula a economia criativa local.

As ações educativas acontecem na quarta, com atividades na Escola Municipal Professora Glaucia Keli Schiasso, envolvendo alunos do Ensino Fundamental I, e na Escola Estadual Professora Elzira Garbino Pagani, com alunos do Ensino Fundamental II e Médio, onde serão realizadas palestras e aulas-show que apresentam o universo do cordel de forma dinâmica e interativa.

Já na sexta, a programação ganha as ruas e convida o público para uma experiência cultural aberta na Praça Coronel Lázaro Lopes de Moraes. O espaço receberá feira criativa, oficina de isogravura e apresentações musicais ao longo do fim de tarde e noite. Outro destaque é o compromisso com a acessibilidade: as atividades contam com intérpretes de Libras e uso de linguagem inclusiva, ampliando o acesso e a participação da comunidade.