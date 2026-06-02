A Cart Concessionária de Rodovias realiza nesta terça-feira (2) obras de manutenção do pavimento nas alças do dispositivo localizado no km 246 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). As intervenções ocorrerão das 7h às 18h e exigirão interdições temporárias nas alças que fazem a ligação entre o município e a rodovia.

Como alternativa para os motoristas que trafegam pela pista em direção a Bauru, ou que necessitem utilizar a alça de retorno, a orientação é seguir até o próximo dispositivo da rodovia para realizar o retorno com segurança.

Durante a execução dos trabalhos, o local contará com sinalização especial implantada pela Cart para orientar os motoristas e alertar sobre as alterações no tráfego.