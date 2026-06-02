Fundada em 1960, a Legião Mirim de Bauru nasceu de uma iniciativa do Rotary Club de Bauru que tinha o objetivo de formar “legionários” na cidade, encaminhando os jovens para o mercado de trabalho local, criando assim a tão sonhada oportunidade do primeiro emprego. Aprendiz é o adolescente ou jovem que pode ser contratado por uma empresa por meio do programa de aprendizagem profissional, regulamentado pela Lei da Aprendizagem. Esse programa permite que o jovem tenha sua primeira experiência profissional de forma protegida, conciliando trabalho e formação teórica.
Rotariano há 5 anos, José Melhem já ocupou a presidência do Rotary Clube de Bauru, onde realizou um grande trabalho, além de ter sido assistente do Governador do Distrito, até o ano passado. Aos 65 anos de idade e dono de uma simpatia e um otimismo contagiantes, junto com sua a grande força de trabalho, que é marca registrada dos comerciantes libaneses, Melhem assumirá no próximo dia 22 a presidência da Legião que, coincidentemente tem quase a sua idade (66), o que simbolicamente indica a maturidade da gestão da entidade sob os dois aspectos.
“Como presidente da Legião Mirim de Bauru, meu projeto é fortalecer ainda mais a missão histórica da entidade. Quero transformar vidas por meio da educação, da disciplina, da formação cidadã e da preparação dos jovens para o mercado de trabalho, o que dignificará o futuro de todos” – é a declaração de Melhem, emocionado por ser eleito para o cargo que ele considera o maior desafio da sua vida.
Pai de duas filhas e avô de uma menina, José Melhem ainda completa: “Pretendo unir tradição e inovação, valorizando os mais de 60 anos de credibilidade da instituição, mas trazendo novas oportunidades conectadas com a realidade atual da juventude. Entre as propostas, estão a ampliação de cursos de capacitação tecnológica e profissional; parcerias com empresas e universidades locais; programas voltados ao empreendedorismo juvenil; educação financeira e desenvolvimento emocional dos legionários; ampliação da presença digital da instituição nas redes de comunicação, além da mais aproximação da Legião Mirim com a comunidade.
A Legião Mirim em parceria com a Prefeitura Municipal através da Secretaria da Assistência Social desenvolvem o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego que tem como objetivo possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas e básicas.
Hoje, a instituição atende, gratuitamente, 400 jovens; com 192 aprendizes inseridos no mercado de trabalho formal, mantendo 20 funcionários, atuantes em período integral, entre os quais estão os instrutores, psicólogos, assistentes sociais e coordenadores. Ao formar um aprendiz a Legião Mirim tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos adolescentes e jovens, preparando-os para o ingresso e permanência no mundo do trabalho de forma ética, responsável e cidadã.
Sem fins econômicos, a Legião Mirim é uma entidade que, há 66 anos, trabalha profissionalmente na formação profissional dos jovens, visando projetar o futuro desses aprendizes, através de qualificação técnico-profissional. Há mais de seis décadas, são inúmeras as histórias de profissionais bem-sucedidos que deram seus primeiros passos na instituição rotária, legado que levou a Legião Mirim de Bauru ao nível de excelência e tradição.