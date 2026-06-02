Fundada em 1960, a Legião Mirim de Bauru nasceu de uma iniciativa do Rotary Club de Bauru que tinha o objetivo de formar “legionários” na cidade, encaminhando os jovens para o mercado de trabalho local, criando assim a tão sonhada oportunidade do primeiro emprego. Aprendiz é o adolescente ou jovem que pode ser contratado por uma empresa por meio do programa de aprendizagem profissional, regulamentado pela Lei da Aprendizagem. Esse programa permite que o jovem tenha sua primeira experiência profissional de forma protegida, conciliando trabalho e formação teórica.

Rotariano há 5 anos, José Melhem já ocupou a presidência do Rotary Clube de Bauru, onde realizou um grande trabalho, além de ter sido assistente do Governador do Distrito, até o ano passado. Aos 65 anos de idade e dono de uma simpatia e um otimismo contagiantes, junto com sua a grande força de trabalho, que é marca registrada dos comerciantes libaneses, Melhem assumirá no próximo dia 22 a presidência da Legião que, coincidentemente tem quase a sua idade (66), o que simbolicamente indica a maturidade da gestão da entidade sob os dois aspectos.

“Como presidente da Legião Mirim de Bauru, meu projeto é fortalecer ainda mais a missão histórica da entidade. Quero transformar vidas por meio da educação, da disciplina, da formação cidadã e da preparação dos jovens para o mercado de trabalho, o que dignificará o futuro de todos” – é a declaração de Melhem, emocionado por ser eleito para o cargo que ele considera o maior desafio da sua vida.