Após alguns anos de pausa, um dos mais conhecidos grupos voluntários de Reiki de Bauru está de volta. O antigo Aliança Reiki, que promoveu encontros regulares entre 2016 e 2018, retorna agora com uma nova proposta e uma nova identidade. O projeto passa a se chamar Renova Reiki, reforçando sua missão de promover renovação, bem-estar, acolhimento e conexão entre as pessoas.

Os encontros serão realizados sempre no primeiro domingo de cada mês, às 10h30, no Bosque da Comunidade, e contarão com aplicação voluntária e coletiva de Reiki aberta à população. Além da prática terapêutica, o grupo também pretende estimular atividades ligadas à arteterapia, bem como fomentar a criação de vínculos de amizade, convivência e networking entre os participantes.

O projeto segue sob a coordenação do jornalista e Mestre em Reiki Rodrigo Carvalho, que também esteve à frente do Aliança Reiki durante o período em que o grupo esteve ativo. Segundo ele, a proposta é que o Renova Reiki seja construído coletivamente por todos os participantes. "Peço que todos desde já comecem a canalizar uma boa energia para nosso encontro de retorno no primeiro domingo de junho. Vamos começar esse mês de forma muito especial", destaca Rodrigo.