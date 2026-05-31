O avanço da inteligência artificial (IA) tem ampliado os crimes virtuais no Brasil e no mundo. Ferramentas capazes de reproduzir voz, imagem e vídeos com alto nível de realismo vêm sendo utilizadas por criminosos para aplicar golpes cada vez mais sofisticados, dificultando a identificação das fraudes e aumentando o número de vítimas.

Um dos casos mais recentes envolve o advogado bauruense Cirineu Fedriz, que é alvo constante de criminosos que utilizam sua imagem e criam até vídeos com inteligência artificial para enganar pessoas nas redes sociais.

Segundo ele, os golpistas criam perfis falsos utilizando seu nome, número da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), endereço profissional e conteúdos manipulados digitalmente para oferecer supostos serviços de recuperação de dinheiro perdido em golpes.