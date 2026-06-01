Na tarde deste domingo (31), um brilho diferente no céu chamou a atenção de moradores de Bauru. A luz, que podia ser vista ao lado do sol, surgiu pequena e, com o passar do tempo, de acordo com relatos, foi aumentando de tamanho, despertando a curiosidade de muitas pessoas.

Segundo o professor Dr. Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp de Bauru, trata-se de um fenômeno atmosférico chamado parélio. "É quando a luz do Sol é modificada ao passar pelas nuvens bem sutis no céu que contêm cristais de gelo", explica.

O fenômeno óptico, também chamado de "falso sol", é considerado relativamente raro e pode ser avistado em qualquer lugar do mundo durante qualquer estação do ano, mas nem sempre é claramente visível ou brilhante, situação mais comum quando o Sol está mais perto do horizonte.