Com seu elenco 58+, o Somos Vôlei Bauru manteve a invencibilidade na temporada ao vencer três jogos neste fim de semana, pela Liga de Bauru, em Duartina. A competição é organizada pela AABR (Associação de Árbitros de Bauru e Região).

As jogadoras comandadas pelo técnico Carlos Lenta superaram Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru), Duartina e Piratininga por 2 sets a 0 cada. Parciais de 15x07/15x08, 15x07/15x01 e 15x10/15x04). Cidinha Facin, do Somos Vôlei, foi destaque da rodada.

Também mantenedor de uma escolinha gratuita, o projeto tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre. Informações pelo (14) 99145-0691.