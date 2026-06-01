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OPERAÇÃO ADAGA

RPM da 3.ª Companhia da PM prende procurado por estupro em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
O homem foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça
O homem foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça

Na tarde desta segunda-feira (1), durante a "Operação Adaga", uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia da Polícia Militar (PM) capturou, na região do bairro Nova Esperança, em Bauru, um homem que tinha em seu desfavor mandado de prisão pelo crime de estupro.

De acordo com a PM, o suspeito estava escondido no apartamento de sua mãe, localizado em um condomínio. Com autorização da mulher, a equipe realizou buscas no imóvel e encontrou o homem em um dos quartos. Ele foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

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