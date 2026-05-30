Uma mulher morreu após bater o Gol que dirigia contra uma canaleta de concreto do canteiro central e capotar o veículo na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Cafelândia (87 quilômetros de Bauru), por volta das 4h da amdrugada deste sábado (30).

A motorista trafegava pela rodovia no sentido Leste, sobre a faixa 2 de rolamento, quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, colidiu e capotou o carro. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Pronto-Socorro de Cafelândia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.