30 de maio de 2026
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NA RONDON

Mulher morre em acidente após colidir e capotar carro


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Artesp
Mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma mulher morreu após bater o Gol que dirigia contra uma canaleta de concreto do canteiro central e capotar o veículo na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Cafelândia (87 quilômetros de Bauru),  por volta das 4h da amdrugada deste sábado (30).

A motorista trafegava pela rodovia no sentido Leste, sobre a faixa 2 de rolamento, quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, colidiu e capotou o carro. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Pronto-Socorro de Cafelândia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

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