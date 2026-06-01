Mais um prédio municipal de Bauru foi alvo de furto entre a noite deste domingo (31) e a madrugada desta segunda-feira (1), quando criminosos invadiram a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Geisel e levaram aparelhos de ar-condicionado, além de fiação. O local fica na rua Anthero Donnini e é uma das unidades que ampliam, nesta segunda-feira, a campanha municipal de vacinação contra o vírus influenza. Segundo o vereador Lokadora (Podemos), as doses desta UBS precisam ser encaminhadas para análise. Ainda não é possível saber, porém, se haverá prejuízo aos imunizantes. O JCNET acionou a Secretaria de Saúde no início da manhã e aguarda resposta.

A UBS do Geisel não tem videomonitoramento. A cidade tem Lei em vigor desde novembro do ano passado, de autoria do vereador Marcelo Afonso (PSD) e sancionada pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), que obriga a prefeitura a investir e instalar câmeras de segurança em todos os prédios municipais ligados às secretarias de Saúde e Educação.

A vacinação contra a influenza teve início em março para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Agora, a vacinação será ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade.