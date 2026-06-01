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IMUNIZAÇÃO

Bauru amplia vacinação contra gripe para toda a população

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Prefeitura de Bauru

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, começa nesta segunda-feira (01/06) a ampliação da oferta da vacina da Influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

A vacinação da Influenza teve início em março, para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, como pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, trabalhadores dos Correios, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, policiais, bombeiros, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Agora, a vacinação será ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade.

A vacina é aplicada anualmente em dose única, e tem o objetivo de reduzir o número de casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população nas unidades de saúde.

PONTOS DE VACINAÇÃO – INFLUENZA

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h

USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11

USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4


Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30

UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Redentor
Rua São Lucas, 3-30

UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n

UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1


Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h

USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n

Promai
Rua Júlio Maringoni, 9-43 - Jardim Estoril

CRMI
Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro

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