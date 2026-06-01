A presença de animais de grande porte soltos no perímetro urbano de Bauru, principalmente à beira de rodovia, continua preocupando motoristas da cidade e, por vezes, causando acidentes. Na noite deste domingo (31), um cavalo branco foi flagrado pela reportagem pastando nas imediações do quilômetro 350 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru.

O JCNET vem mostrando este problema há anos, mas não há estratégias de fiscalização por parte das autoridades competentes no município, nem senso de responsabilidade dos tutores.

A criação de animais de grande porte em área urbana de Bauru continua ocorrendo livremente, embora seja proibida pela Lei nº 7.055/2018. De acordo com a norma, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano da cidade, sob pena de multa e taxa (com acréscimo do IPCA) para os serviços de remoção e registro do animal. Além disso, o responsável pode ter de arcar com as diárias, limitadas a cinco dias, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Em caso de denúncias, a população pode acionar a Causa Animal, por meio do Departamento de Proteção Animal, pelo telefone (14) 3235-1401. O Corpo de Bombeiros também pode ser chamado em situações de animais soltos em rodovias, pelo telefone 193.