Há perguntas que nos perseguem em silêncio durante toda a vida. Para o pesquisador bauruense Pablo Herrera Neves, a inquietação sobre o que resta de nós quando a biologia falha ou chega à finitude não era apenas uma curiosidade acadêmica, mas o chamado para uma travessia.
Após anos cruzando os campos da história, da neurociência e da espiritualidade, Pablo Neves apresenta ao mundo o fruto dessa jornada: "Além do Humano", obra que será lançada internacionalmente na tradicional Feira do Livro de Lisboa, que, em maio de 2026, chega à sua 96ª edição.
A trajetória de Pablo até as alamedas do Parque Eduardo VII, em Portugal, ultrapassa décadas de anotações, pensamentos e reflexões.
O autor não se contentou com as respostas prontas. Ele mergulhou no desconhecido, enfrentando a complexidade de temas como o transumanismo e a imortalidade digital para extrair deles uma verdade que fizesse sentido ao coração humano.
O grande triunfo de "Além do Humano" não reside apenas em sua profundidade técnica, mas em sua eloquência acolhedora. Diferente de tratados científicos impenetráveis, o livro é uma conversa instigante. Com uma escrita cristalina e apaixonada, Pablo consegue traduzir conceitos complexos, que antes pareciam pertencer apenas à ficção científica, para a realidade de quem busca entender o próprio espírito.
É uma leitura que gera uma "sede" quase imediata. A cada capítulo encerrado, o leitor sente-se não apenas mais informado, mas impulsionado a desdobrar o tema, a pesquisar mais e a compreender o seu papel nesta nova era tecnológica. Não é um livro sobre religião. É, acima de tudo, um livro sobre nós.
"Além do Humano" não é apenas uma obra para ser guardada na estante; é um convite para atravessar a fronteira do comum. Ao ler o prólogo, já se percebe que não estamos diante de um texto frio, mas de um manifesto sobre o que nos torna eternos. Pablo, de algum modo, alcançou sua transcendência - ou pelo menos a de suas ideias - quando, por meio desse livro, nos deu o privilégio de refletir com ele.
Para quem busca uma leitura que seja, ao mesmo tempo, simples de compreender e profundamente impactante, a obra de Pablo Herrera Neves surge como um guia essencial. É o talento de Bauru atravessando o oceano para provar que a sede de entender o mistério da vida é o que, de fato, nos mantém humanos.
SERVIÇO
Mais informações no Instagram @pablohneves / @alemdohumano.oficial