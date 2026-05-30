Há perguntas que nos perseguem em silêncio durante toda a vida. Para o pesquisador bauruense Pablo Herrera Neves, a inquietação sobre o que resta de nós quando a biologia falha ou chega à finitude não era apenas uma curiosidade acadêmica, mas o chamado para uma travessia.

Após anos cruzando os campos da história, da neurociência e da espiritualidade, Pablo Neves apresenta ao mundo o fruto dessa jornada: "Além do Humano", obra que será lançada internacionalmente na tradicional Feira do Livro de Lisboa, que, em maio de 2026, chega à sua 96ª edição.

A trajetória de Pablo até as alamedas do Parque Eduardo VII, em Portugal, ultrapassa décadas de anotações, pensamentos e reflexões.