Uma força-tarefa envolvendo órgãos de segurança pública, concessionárias de energia e telefonia e secretarias municipais realizou, na manhã desta quarta-feira (27), mais uma edição da Operação Ferro Velho em Bauru. A ação teve como foco o combate à receptação de materiais furtados, especialmente fios e cabos de cobre, além da fiscalização de irregularidades administrativas, ambientais e sanitárias em estabelecimentos do setor.
Ao todo, 48 agentes participaram da operação, entre policiais militares do 4º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da CPFL, das operadoras de telefonia Vivo e Claro, além de servidores municipais de diferentes secretarias e da Secretaria da Fazenda.
Durante a fiscalização, oito estabelecimentos foram vistoriados e 17 pessoas abordadas. Segundo o balanço divulgado pelas autoridades, quatro locais foram notificados pela Secretaria de Aprovação de Projetos por documentação irregular e ausência de alvará de funcionamento. Um dos estabelecimentos acabou interditado.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) notificou três locais por falta de licença ambiental. Já a Vigilância em Saúde autuou dois estabelecimentos por problemas de higiene e presença de larvas em água parada. Além das infrações administrativas, uma pessoa foi conduzida à Polícia Civil para registro de boletim de ocorrência relacionado a furto de energia elétrica.
O subcomandante interino do 4º BC, major PM Norberto, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de fiscalização e segurança pública. Segundo ele, o principal objetivo da operação é identificar materiais de origem ilícita e combater a receptação, prática que alimenta os furtos de fios elétricos registrados com frequência na cidade.
De acordo com o oficial, o crime tem causado prejuízos constantes a residências, comércios e serviços públicos, especialmente por conta da subtração de cabos de cobre. Ele também ressaltou que as ações contribuem para verificar outras irregularidades que envolvem questões ambientais, sanitárias e documentais.
A Polícia Militar orienta que denúncias anônimas sobre atividades suspeitas ou locais que possam atuar de forma irregular podem ser feitas diretamente ao 4º Batalhão de Caçadores pelo telefone (14) 3203-6165