Uma força-tarefa envolvendo órgãos de segurança pública, concessionárias de energia e telefonia e secretarias municipais realizou, na manhã desta quarta-feira (27), mais uma edição da Operação Ferro Velho em Bauru. A ação teve como foco o combate à receptação de materiais furtados, especialmente fios e cabos de cobre, além da fiscalização de irregularidades administrativas, ambientais e sanitárias em estabelecimentos do setor.

Ao todo, 48 agentes participaram da operação, entre policiais militares do 4º Batalhão de Caçadores, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da CPFL, das operadoras de telefonia Vivo e Claro, além de servidores municipais de diferentes secretarias e da Secretaria da Fazenda.

Durante a fiscalização, oito estabelecimentos foram vistoriados e 17 pessoas abordadas. Segundo o balanço divulgado pelas autoridades, quatro locais foram notificados pela Secretaria de Aprovação de Projetos por documentação irregular e ausência de alvará de funcionamento. Um dos estabelecimentos acabou interditado.