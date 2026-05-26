Em meio ao trânsito cada vez mais imprevisível, e até irresponsável, em Bauru, um motociclista precisou confiar na própria habilidade e no reflexo apurado para escapar, por centímetros, de um acidente que parecia inevitável na tarde desta segunda-feira (25). O fato aconteceu na quadra 4 da rua Jorge Pimentel, na Vila Engler.

A cena, rápida e impressionante, registrada por câmera de segurança de um estabelecimento comercial, mostra o momento em que ele executa uma manobra precisa para evitar a colisão na lateral de um Prisma preto, que avançou a preferencial enquanto a motocicleta seguia pela via. Confira no vídeo!