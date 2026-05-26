26 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FOI POR POUCO

Motociclista habilidoso escapa de acidente em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Bauruzão Milgrau
Ele desviou bruscamente de um carro que não respeitou a placa de pare
Ele desviou bruscamente de um carro que não respeitou a placa de pare

Em meio ao trânsito cada vez mais imprevisível, e até irresponsável, em Bauru, um motociclista precisou confiar na própria habilidade e no reflexo apurado para escapar, por centímetros, de um acidente que parecia inevitável na tarde desta segunda-feira (25). O fato aconteceu na quadra 4 da rua Jorge Pimentel, na Vila Engler.

A cena, rápida e impressionante, registrada por câmera de segurança de um estabelecimento comercial, mostra o momento em que ele executa uma manobra precisa para evitar a colisão na lateral de um Prisma preto, que avançou a preferencial enquanto a motocicleta seguia pela via. Confira no vídeo!

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários