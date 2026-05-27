Familiares e amigos de Bauru se despedem na cidade, nesta quarta-feira (27), do perito judicial e engenheiro civil Luiz Fernando de Almeida Spinelli, o Mococa, que morreu aos 69 anos, vítima de câncer. O corpo dele é velado nesta quarta no Centro Velatório Terra Branca, no Centro de Bauru, e o sepultamento será a partir das 15h, no Cemitério Parque Jardim do Ypê, também em Bauru.

Segundo um amigo próximo, o advogado Adib Ayub, Mococa ganhou esse apelido em Bauru por ser natural da cidade paulista de Mococa, na região de São José do Rio Preto. Ele veio estudar engenharia em Bauru nos anos 70, na Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB), posteriormente incorporada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Depois de formado, construiu carreira e constituiu família na cidade.

Mococa era pós-graduado em Perícias de Engenharia e Avaliações e atuava com avaliações imobiliárias, com presença frequente nas Varas Cíveis do Foro de Bauru, além de também ser corretor de imóveis. Ele deixa a viúva Graça Salomão Spinelli, além de dois filhos.