Na manhã desta terça-feira (26), como parte de investigação que apura a atuação de grupo suspeito de agiotagem em Bauru composto majoritariamente por estrangeiros, policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) cumpriram mandados de busca em dois imóveis e apreenderam anotações de controle para cobranças e grande quantidade de dinheiro e haxixe dry. Duas pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca foram cumpridos de maneira simultânea nos dois endereços levantados pela 1.ª DIG. Além da prática de agiotagem pelo grupo, formado especialmente por bolivianos e colombianos, também são investigados crimes como ameaças, constrangimentos, extorsões e outras formas de intimidação contra devedores.

Durante as diligências, em uma das residências, foram apreendidos 28 pacotes de haxixe tipo “dry”, totalizando cerca de 2,4 quilos da droga, além de R$ 4.500,00 em dinheiro, balanças e celulares. Um homem de nacionalidade brasileira e uma mulher de nacionalidade boliviana foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.