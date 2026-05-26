A fiscalização do estacionamento rotativo (Área Azul) em Bauru será realizada também por meio de veículos elétricos equipados com a tecnologia OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres), gerenciados pelo Consórcio Bauru Park. Esses carros contam com câmeras embarcadas que escaneiam as placas em tempo real enquanto circulam pelas vagas. Um dos carros já está na cidade e chamou a atenção de quem o viu na rua (veja vídeo e foto nesta matéria).

Como o sistema funciona? Com leitura automática das câmeras, que verificam as placas dos veículos estacionados e consultam o banco de dados digital. O sistema identifica automaticamente se o motorista pagou pelo uso da vaga e se o limite de tempo estipulado foi respeitado.

Caso o carro esteja sem o tíquete digital ativo ou tenha ultrapassado o tempo limite, o sistema registra a irregularidade e a multa é aplicada. O JCNET consultou a Emdurb sobre a implantação do novo sistema e aguarda uma resposta.