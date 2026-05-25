Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (25) por policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru suspeito de tentar matar a facadas um jovem de 21 anos após uma discussão por conta de barulho, no último dia 2 de maio, no Núcleo Fortunato Rocha Lima. Ele teve a internação provisória decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil e foi encaminhado à Fundação Casa.

Na madrugada do fato, conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima deu entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista após ser esfaqueada duas vezes no tórax.

Na ocasião, o jovem informou à polícia que havia se desentendido com um desconhecido que teria chegado, ligado sua moto - estacionada em frente a uma adega com a chave no contato -, e passado a acelerá-la.