Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (25) por policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru suspeito de tentar matar a facadas um jovem de 21 anos após uma discussão por conta de barulho, no último dia 2 de maio, no Núcleo Fortunato Rocha Lima. Ele teve a internação provisória decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil e foi encaminhado à Fundação Casa.
Na madrugada do fato, conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima deu entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista após ser esfaqueada duas vezes no tórax.
Na ocasião, o jovem informou à polícia que havia se desentendido com um desconhecido que teria chegado, ligado sua moto - estacionada em frente a uma adega com a chave no contato -, e passado a acelerá-la.
Contudo, investigações conduzidas pela 3.ª DH revelaram que o autor dos golpes havia sido o adolescente e que ele e a vítima se conheciam porque "ficavam" com duas meninas que moram juntas.
Uma discussão motivada por suposto barulho excessivo feito pelo jovem ao chegar ao imóvel das meninas teria evoluído para uma troca de ofensas entre os dois e a posterior tentativa de homicídio.
Nesta segunda-feira, com autorização da Justiça, equipes da delegacia especializada cumpriram mandado de busca e apreensão na residência onde o adolescente mora com a namorada e apreenderam a faca usada no ato infracional, além de um celular e R$ 234,00 em dinheiro que, segundo a Polícia Civil, ele declarou ser o resultado da "arrecadação da biqueira". O adolescente permaneceu à disposição da Justiça.