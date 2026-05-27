Barra Bonita - O escritor de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) Alex Maktub venceu, no último sábado (23), em cerimônia realizada na capital paulista, o Prêmio Ecos da Literatura - categoria de melhor livro de poesia - com a obra "Enquanto o inverno não acaba", lançado em 2025 pela Editora Costelas Felinas.

Maktub tem oito livros publicados e leciona língua portuguesa na cidade de Pederneiras, onde já recebeu o título de cidadão pederneirense, e também língua espanhola no Centro de Estudos de Línguas (CEL) de Jaú. Há 14 anos no magistério, trabalha com leitura e escrita como meio de transformação social.

Acostumado a escrever romances, novelas e crônicas, Maktub, natural de Santo André, é cronista do Jornal "O Mirante", de Igaraçu do Tietê, há 10 anos. "Enquanto o inverno não acaba" representa a estreia do escritor no gênero poesia. "Escrever poesia é transcender emoções em pequenos versos", diz.

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