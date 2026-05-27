A audiência pública realizada nesta terça-feira (26/05) na Câmara Municipal de Bauru expôs um dos principais dilemas da assistência social no município: o avanço das demandas de alta complexidade e a dificuldade de fortalecer a rede de proteção básica, considerada estratégica para prevenir o agravamento da vulnerabilidade social. O debate evidenciou um sistema pressionado pelo aumento contínuo de atendimentos especializados, limitações orçamentárias e dependência crescente de organizações conveniadas para manter serviços essenciais funcionando.

A discussão, conduzida pelo vereador Márcio Teixeira (PL), reuniu integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), representantes do Poder Executivo e parlamentares para discutir os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Bauru.

O ponto central levantado pelos conselheiros foi o desequilíbrio entre prevenção e atendimento emergencial. Enquanto os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) deveriam atuar no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, evitando o agravamento das situações de vulnerabilidade, a realidade apresentada na audiência indica uma rede básica fragilizada e sobrecarregada. Como consequência, cresce a demanda por serviços especializados, voltados a situações já consolidadas de violência, abandono, rompimento familiar e população em situação de rua.