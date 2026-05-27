27 de maio de 2026
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AÇÃO DO SIG/CPJ

Bauru: presa mulher que vendia canetas emagrecedoras sem registro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Investigações conduzidas pelo SIG revelaram a ocorrência do comércio ilegal na casa da suspeita e resultaram em pedido judicial para cumprimento de mandado de busca no endereço, na Vila Alto Paraíso
Investigações conduzidas pelo SIG revelaram a ocorrência do comércio ilegal na casa da suspeita e resultaram em pedido judicial para cumprimento de mandado de busca no endereço, na Vila Alto Paraíso

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta quarta-feira (27), na Vila Alto Paraíso, suspeita de vender irregularmente o medicamento tirzepatida, conhecido como Mounjaro, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Investigações conduzidas pelo SIG revelaram a ocorrência do comércio ilegal na residência da suspeita e resultaram em pedido judicial para cumprimento de mandado de busca no endereço.

Nesta quarta-feira, com ordem da Justiça, os policiais civis da unidade foram até o local e encontraram diversos frascos da substância, de variadas marcas, dentro de um pote na geladeira.

De acordo com a Polícia Civil, os frascos apreendidos poderiam render 438 doses do medicamento. A mulher foi conduzida à CPJ e autuada em flagrante por crime contra a saúde pública. Na sequência, foi encaminhada à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardará a audiência de custódia.

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