Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta quarta-feira (27), na Vila Alto Paraíso, suspeita de vender irregularmente o medicamento tirzepatida, conhecido como Mounjaro, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Investigações conduzidas pelo SIG revelaram a ocorrência do comércio ilegal na residência da suspeita e resultaram em pedido judicial para cumprimento de mandado de busca no endereço.

Nesta quarta-feira, com ordem da Justiça, os policiais civis da unidade foram até o local e encontraram diversos frascos da substância, de variadas marcas, dentro de um pote na geladeira.