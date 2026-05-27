Um macaco bugio-ruivo tem chamado à atenção e preocupado funcionários do Aeroporto Internacional Moussa Tobias (Bauru/Arealva), em Bauru. O animal vem sendo visto há cerca de uma semana, principalmente no período da manhã, próximo à cabeceira da pista. Além da proximidade com a área de movimentação das aeronaves, o comportamento do primata também desperta preocupação. Segundo relatos, o bugio permanece muito tempo no chão, atitude considerada incomum para a espécie. O bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans) é típico da Mata Atlântica e raramente é avistado na região de Bauru, onde o mais comum é o bugio-preto, encontrado em áreas de Cerrado. O animal costuma viver no alto das árvores e dificilmente desce ao solo.

O zootecnista Luiz Pires explica que esse comportamento pode indicar algum problema. “Não é comum ele ficar no chão. Essa espécie vive no alto das árvores e raramente desce, principalmente por causa dos predadores. Esse animal precisa de atenção para que seja avaliado o que pode estar acontecendo”, afirmou. De acordo com o especialista, uma das hipóteses é que o macaco tenha vindo da Estação Ecológica Estadual, área de Mata Atlântica localizada próxima ao aeroporto.

Caso seja um macho, ele pode ter sido expulso do grupo após disputas por liderança. “Quando jovens machos tentam assumir a liderança do bando, o perdedor acaba expulso e passam a vagar sozinho em busca de outro grupo”, explicou Pires.