Uma obra de drenagem da Prefeitura de Bauru, iniciada na primeira semana de maio pela Secretaria de Infraestrutura (antiga Obras), nos quarteirões 8 e 9 da rua Doutor Antônio Xavier de Mendonça, na Vila Cidade Universitária, virou alvo de reclamações de moradores, segundo eles, pela morosidade na conclusão. O local fica atrás do complexo esportivo da USP e tem cerca de 150 metros de asfalto “rasgado” para a execução do serviço.

“Na quinta não havia ninguém ali trabalhando na obra. Depois apareceram na sexta. Achamos que iriam concluir no final de semana, mas aí passaram o sábado, o domingo, a segunda-feira, a terça e hoje de manhã, quarta-feira, ninguém estava ali trabalhando. Assim não vão concluir mesmo”, reclamou um munícipe que entrou em contato com o JCNET.

O JCNET fez contato com a prefeitura, por meio da assessoria de imprensa, e a Secretaria de Infraestrutura informou que fará o recape dos quarteirões 8 e 9 da via e que a previsão de conclusão da obra é para a primeira quinzena de junho.