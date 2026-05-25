Um homem foi morto a tiros, no final da noite deste domingo (24), após reclamar do barulho decorrente de manobras feitas por um motociclista no Jardim Ivone, em Bauru. Uma mulher que tentou impedir o crime foi agredida a coronhadas, sofreu afundamento de crânio e segue internada. O caso, registrado como homicídio e lesão corporal no plantão policial, é investigado pela Polícia Civil.

O fato ocorreu por volta das 23h, na rua Carlos Eduardo Gomes. Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de tentativa de homicídio no local. Quando os policiais chegaram, Felyp Cândido dos Santos, 21 anos, já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mary Dota.

Atingido por quatro disparos de arma de fogo, um no rosto, um no tórax e dois na perna direita, ele foi transferido em estado grave para o Pronto Socorro Central (PSC), mas acabou não resistindo. Uma mulher de 24 anos, que tentou impedir o crime, foi agredida com coronhadas na cabeça, sofreu afundamento de crânio e também foi encaminhada por populares à UPA Mary Dota.