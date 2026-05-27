O Brasil é uma das nações que mais gera litígios no mundo. Tem um estoque massivo, e caminha com um volume de processos em tramitação que ultrapassa a marca de 80 milhões de ações. Numa avaliação per capita, estima-se que 33% dos brasileiros possuem uma ação judicial em andamento. O número de novos processos distribuídos anualmente gira em torno de 39 milhões, demonstrando uma cultura de alta litigiosidade.

Durante algum tempo, a analise indicava que as câmaras privadas com a Conciliação, Mediação e Arbitragem não seriam o Judiciário do futuro, mas sim o futuro do Judiciário Brasileiro; como proposta de reflexão, segue outro pensamento relevante: “O avanço da arbitragem não representa substituição do Poder Judiciário, mas sua evolução institucional. O desafio contemporâneo não é escolher entre Justiça estatal ou privada, mas construir mecanismos complementares capazes de oferecer decisões mais eficientes, técnicas e confiáveis.” (Fonte: Prof. Dr. Victor Coelho) Esse pensamento provocou uma reação de analise mais profunda, porque ela inteligentemente não destrói uma instituição estatal para que a outra apareça, e sim oferece uma oportunidade diferenciada, como veremos abaixo.

Em relação a eficiência para a população comum que busca o judiciário, acreditando nele como a única solução, se depara com os dados estatísticos oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que apontam dois lados de uma mesma moeda, uma produtividade ”Recorde”, pois o Judiciário brasileiro é um dos mais produtivos, e com a digitalização quase total nos processos eletrônicos que já ultrapassam 90%, e ainda, com o uso de inteligência artificial, os juízes brasileiros solucionam uma média impressionante de 11 processos por dia útil. O Índice de Atendimento à Demanda (IAD) ultrapassou a faixa dos 113%, o que significa que os tribunais estão conseguindo baixar mais processos do que o volume de novas ações que entram. Porém a taxa de congestionamento é grande, apesar do esforço de servidores e magistrados, a taxa geral gira em torno de 64,3%. Na prática, isso significa que a cada 100 processos que tramitaram ao longo do ano, cerca de 64 ficaram parados ou acumulados para o ano seguinte, sem uma resposta definitiva. (Fonte: Portal de Estatísticas do CNJ e podendo aprofundar a leitura através da página do Relatório Justiça em Números.)

Para o cidadão comum que busca a Justiça como seu último recurso, a percepção de “justiça” esbarra em barreiras estruturais, porque o tempo médio de tramitação de um processo no Brasil ainda é longo. Uma decisão que demora cinco, dez ou quinze anos para ser executada perde o seu caráter de “justiça”, gerando desgaste financeiro e emocional. Outro grande problema no procedimento, é quando para dar conta do volume absurdo de processos, os tribunais utilizam mecanismos de julgamento em lote (súmulas vinculantes, recursos repetitivos e modelos automatizados). Embora isso acelere o sistema, cria o risco de que as particularidades de um caso humano específico sejam ignoradas por “robôs” ou decisões padronizadas. Ou seja, o Judiciário atual funciona como uma máquina ultra eficiente de processar papéis digitais, mas que ainda falha em entregar a sensação de acolhimento e agilidade que o cidadão de fato espera de uma decisão justa.

“Com o amadurecimento do judiciário e da sociedade, aconteceram importantes atualizações normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que passaram a admitir, como exemplo aqui, a Lei nº 11.441/2007, que é o marco legal que permitiu a realização de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais diretamente em Cartório de Notas, por meio de escritura pública, sem a necessidade de um processo judicial. Essa legislação foi um passo fundamental para desafogar o Poder Judiciário e acelerar resoluções familiares.” (Fonte: Dr. Paulo Jabur Damião Polete – Tabelião N. P. L. T. de Cardoso)