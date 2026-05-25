Uma mulher de 64 anos colidiu seu Ford Ka, no final da noite deste domingo (24), contra um trailer de alimentação parado regularmente em via pública ao lado do Parque Vitória Régia, em Bauru, e o acidente resultou em briga entre a condutora e uma das pessoas ligadas a este ponto comercial. Um vídeo gravado no local circula nas redes sociais. Um exame médico solicitado pela Polícia Civil não apontou efeito alcoólico.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares chegaram depois de a discussão ter se encerrado e foram recebidos pelos envolvidos. Naquele momento em que todos estavam alterados, a mulher recusou fazer o teste do etilômetro (bafômetro), mas depois realizou o exame médico, que deu negativo para embriaguez.

Ainda de acordo com o registro policial, ela disse que perdeu o controle da direção porque desviou de um pedestre que atravessava a rua. Depois de prestar depoimento, ela foi liberada.