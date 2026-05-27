A cidade de Marília recebe neste domingo (31) a terceira edição do Tech & Friends in the Street, evento que vem se consolidando como uma importante vitrine da cultura eletrônica regional. A programação acontece das 14h às 22h, na Pista de Skate da São Miguel, com entrada gratuita e diversas atrações voltadas ao público jovem, famílias, skatistas e amantes da cultura urbana.
Inicialmente, o evento estava previsto para acontecer no último domingo, dia 24, porém, devido à previsão de chuva, a organização optou pelo adiamento para o dia 31 de maio, garantindo mais conforto, segurança e melhor experiência ao público e aos artistas participantes. Com proposta de democratizar o acesso à música eletrônica e incentivar a ocupação positiva dos espaços públicos, o festival reúne DJs e artistas de Marília e região em uma grande celebração cultural ao ar livre, unindo música, arte, esporte e convivência.
Além das apresentações musicais, o público contará com praça de alimentação, espaço de convivência e estrutura preparada para proporcionar conforto, segurança e entretenimento durante todo o evento. O line-up desta edição traz nomes como Malawi, Aline Martelato, Llouzy b2b Lissin, Finefoot, Nollan, Techface, Virgo, Dual Seixs, Torvi b2b Dice, Thg b2b Balm e Sonvesso, reunindo diferentes vertentes da música eletrônica em uma programação diversificada e dinâmica.
Mais do que um evento musical, o Tech & Friends in the Street busca fortalecer a cena eletrônica independente, incentivar novos talentos e ampliar o diálogo sobre a importância da cultura eletrônica como expressão artística, criativa e social. A realização é da Tech & Friends, com apoio das secretarias municipais da Cultura e de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ), que seguem incentivando iniciativas culturais independentes e fortalecendo os movimentos artísticos e urbanos da cidade.