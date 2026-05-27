Mais um traficante foi tirado de circulação das ruas de Bauru, após a prisão dele em flagrante na noite desta terça-feira (26), no Jardim Ivone, durante uma ação da Cavalaria do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava o patrulhamento montado por volta das 20h40 em um ponto conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes quando visualizou dois indivíduos próximos a uma árvore. Ao perceberem a aproximação policial, um deles tentou fugir e dispensou uma pochete no chão, o que motivou o acompanhamento e a abordagem.

Ainda segundo a PM, o suspeito admitiu que comercializava drogas no local e afirmou que o outro homem abordado estaria ali para comprar entorpecentes. Em vistoria nas proximidades, os policiais localizaram a pochete dispensada contendo 42 porções de maconha, 24 porções de crack, 24 porções de cocaína, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e R$ 129,00 em dinheiro. Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Bauru e homem apontado como responsável pela venda das drogas permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça. O outro foi liberado.