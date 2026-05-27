O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) inaugura, na próxima terça-feira (2/6) às 11 horas, as novas instalações do Fórum Trabalhista de Bauru, localizado na rua Xingu, nº 4-44, no bairro Higienópolis.

A solenidade será conduzida pela presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, e pelo juiz diretor do Fórum Trabalhista local, Sandro Valério Bodo. O novo imóvel passa a concentrar toda a estrutura das quatro Varas do Trabalho de Bauru em um espaço mais moderno, acessível e adequado às atuais demandas da Justiça do Trabalho. O edifício possui área construída de 2.361,94 m², em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Originalmente construído em 1972 para abrigar o Jornal da Cidade de Bauru, o prédio recebeu ampla readequação estrutural para atender às necessidades do serviço jurisdicional trabalhista. O espaço, que anteriormente sediava redações, estúdios fotográficos e o parque gráfico do periódico, passa agora a abrigar sete salas de audiência, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), oito gabinetes individuais para magistrados, secretaria conjunta, consultório médico, auditório, vestiários para trabalhadores terceirizados e áreas de apoio. A nova estrutura também solucionará uma antiga demanda relacionada ao armazenamento de processos físicos.