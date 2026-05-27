O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) inaugura, na próxima terça-feira (2/6) às 11 horas, as novas instalações do Fórum Trabalhista de Bauru, localizado na rua Xingu, nº 4-44, no bairro Higienópolis.
A solenidade será conduzida pela presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, e pelo juiz diretor do Fórum Trabalhista local, Sandro Valério Bodo. O novo imóvel passa a concentrar toda a estrutura das quatro Varas do Trabalho de Bauru em um espaço mais moderno, acessível e adequado às atuais demandas da Justiça do Trabalho. O edifício possui área construída de 2.361,94 m², em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Originalmente construído em 1972 para abrigar o Jornal da Cidade de Bauru, o prédio recebeu ampla readequação estrutural para atender às necessidades do serviço jurisdicional trabalhista. O espaço, que anteriormente sediava redações, estúdios fotográficos e o parque gráfico do periódico, passa agora a abrigar sete salas de audiência, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), oito gabinetes individuais para magistrados, secretaria conjunta, consultório médico, auditório, vestiários para trabalhadores terceirizados e áreas de apoio. A nova estrutura também solucionará uma antiga demanda relacionada ao armazenamento de processos físicos.
A acessibilidade foi integralmente contemplada no projeto, com rampas de acesso, sanitários adaptados, sinalização específica e vagas reservadas para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, em conformidade com as normas da ABNT 9050/2020. O estacionamento contará ainda com acesso facilitado ao interior do prédio. Na área tecnológica, o imóvel recebeu nova infraestrutura elétrica e de dados, com circuitos específicos para equipamentos de informática e climatização, além de cabeamento estruturado padrão, alinhado às diretrizes da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT-15.
A presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, destaca que a inauguração representa um importante investimento na melhoria das condições de trabalho e no atendimento à população. "A entrega das novas instalações do Fórum Trabalhista de Bauru reafirma o compromisso do TRT-15 com uma Justiça do Trabalho mais moderna, acessível e eficiente. Estamos oferecendo melhores condições para magistrados, servidores, advogados, jurisdicionados e todos os cidadãos que procuram diariamente os serviços da Justiça do Trabalho", afirma.
A magistrada também ressalta a integração da unidade ao projeto Especializa & Equaliza, iniciativa institucional voltada à racionalização da força de trabalho e à modernização da gestão processual no primeiro grau. A Secretaria Conjunta de Bauru abarca as unidades judiciárias de Avaré, Botucatu, Garça, Itápolis, Jaú, Lençóis Paulista, Marília, Ourinhos, Pederneiras e Santa Cruz do Rio Pardo.
Justiça do Trabalho foi instalada em 1962
A presença da Justiça do Trabalho em Bauru possui trajetória consolidada e acompanha o desenvolvimento econômico e social da região há mais de seis décadas. A 1ª Vara do Trabalho de Bauru foi instalada em 20 de outubro de 1962. Já as 2ª, 3ª e 4ª Varas do Trabalho foram implantadas em 3 de fevereiro de 1993, em resposta ao crescimento da demanda processual e à expansão das atividades econômicas do município e cidades do entorno.
Movimentação processual
Os dados recentes de movimentação processual reforçam a importância da nova estrutura física. Em 2024, as quatro Varas do Trabalho da cidade receberam 7.518 novos processos. Já em 2025, esse número subiu para 8.060 ações, representando aumento superior a 7% no volume de casos novos distribuídos. No ano passado, as Varas do Trabalho de Bauru solucionaram 7.251 processos, dos quais 3.303 por meio da conciliação, o que corresponde a um índice de aproximadamente 46%. No mesmo período, foram pagos mais de R$ 140,2 milhões aos reclamantes, sendo R$ 52,8 milhões decorrentes diretamente de acordos homologados pela Justiça do Trabalho local.
Referência regional no centro-oeste paulista, Bauru reúne cerca de 393 mil habitantes (estimativa 2025/ IBGE Cidades) e consolidou-se como importante eixo de comércio, serviços, educação e logística do interior do Estado. Com PIB per capita superior a R$ 54 mil, o município exerce forte influência econômica e social sobre a região, cenário que também se reflete na elevada demanda processual da Justiça do Trabalho local.