Uma audiência pública realizada nesta terça-feira (26), na Câmara Municipal de Bauru, escancarou um problema que, nos bastidores da saúde pública local, já vinha produzindo efeitos concretos: a dificuldade de inserção dos residentes da Faculdade de Medicina de Bauru da USP (FMBRU-USP) na rede municipal por conta de disputas em torno do pagamento das chamadas “bolsas de preceptoria” e de um ambiente considerado hostil dentro de unidades de saúde da cidade.

O encontro, convocado pelo vereador Junior Rodrigues (PSD), trouxe relatos duros de professores, estudantes e representantes da universidade sobre o que classificaram como uma distorção no modelo criado pelo município para regulamentar a atuação dos médicos supervisores dos programas de residência. Na prática, o debate revelou um cenário em que interesses financeiros e corporativos podem estar prevalecendo sobre a necessidade de fortalecer o atendimento público e ampliar a formação médica em Bauru.

Segundo o diretor da Faculdade de Medicina da USP em Bauru, José Sebastião dos Santos, o modelo instituído permite que a instituição de ensino pague diretamente bolsas aos médicos preceptores. O problema, conforme apontado durante a audiência, é que isso abriu margem para negociações individuais e interesses privados dentro da estrutura pública de saúde. “Estamos vendo nosso sistema de saúde sendo transformado em um negócio na nossa cara”, afirmou o vereador Junior Rodrigues, em uma das falas mais contundentes da audiência.