A 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru evitou um furto em andamento, prendeu o ladrão e ainda evitou que ele tirasse a própria vida, por meio de enforcamento no interior de uma cela no Plantão Policial, neste domingo (24). Segundo o registro policial, os agentes de segurança do Pelotão Alpha foram designados para um furto em andamento em um prédio em construção na rua Rubens de Melo Souza, na Vila Aviação, onde encontraram o indivíduo, de 45 anos, que já havia separado diversos itens para subtrair, como ferramentas em geral, sensores de presença e algumas peças de torneiras.

Ainda segundo a PM, o homem é natural de Guarulhos e já foi preso reiteradas vezes por crimes de furto e roubo. Ele afirmou que estava em Bauru havia três dias. Também de acordo com os policiais, o suspeito foi colocado dentro da cela do Plantão Policial para aguardar a elaboração do flagrante e o registro do boletim de ocorrência, o que é de praxe, momento em que o indivíduo arrancou a própria calça, a usou para laçar o pescoço e tentou se enforcar, vindo a sofrer uma queda.

Rapidamente, os próprios policiais militares que estavam atentos no local o impediram. Foi constatado que o homem estava respirando, mas ele acabou machucando a cabeça. O suspeito foi conduzido ao Pronto-Socorro Central, onde ficou internado sob escolta policial.