O motociclista de 40 anos que ficou gravemente ferido no acidente ocorrido na quinta-feira (21), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Gustavo Maciel, no Centro de Bauru, passou o final de semana em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Bauru. O JCNET obteve informações de que uma segunda vítima deste acidente foi hospitalizada, mas já recebeu alta. Trata-se de uma mulher que estava no banco do passageiro de um Gol preto, do lado direito onde a moto colidiu. O boletim de ocorrência não foi divulgado até o momento no plantão policial.

O motociclista teve fratura na perna esquerda, na traqueia e lesão em um dos rins. O parecer do médico neurologista é favorável para uma boa recuperação, disseram pessoas próximas. Já o estado de saúde da mulher não foi detalhado. O motorista do carro sofreu escoriações.

Conforme o JCNET noticiou na quinta-feira, equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM), que chegou rapidamente ao local, por volta das 5h, informou que o condutor da moto descia pela Gustavo Maciel, enquanto o do Gol seguia pela Rodrigues Alves, sentido Nações Unidas.