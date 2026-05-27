A Polícia Militar Ambiental e o Ministério Público (MP) realizam, entre os dias 25 e 29 de maio, a Operação Huracán, ação preventiva e fiscalizatória voltada ao enfrentamento de queimadas e incêndios florestais em todo o Estado de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo principal intensificar a fiscalização de áreas consideradas sensíveis durante o período de estiagem, com foco na verificação das condições de aceiros, faixas de domínio de rodovias, ferrovias, estradas rurais, unidades de conservação e culturas canavieiras.

A operação busca identificar, de forma antecipada, situações que possam favorecer a propagação do fogo, especialmente em áreas de vegetação nativa, maciços florestais, reservas legais, áreas de preservação permanente e propriedades rurais com histórico ou potencial risco de incêndio. A Polícia Militar Ambiental da região de Bauru atua na fiscalização de 39 municípios.

Durante as ações, equipes da corporação irão vistoriar as condições de manutenção dos aceiros, que são faixas sem vegetação utilizadas como barreira preventiva contra o avanço das chamas. Também serão avaliadas as faixas de domínio às margens de rodovias, ferrovias, vicinais e estradas rurais, locais onde pequenos focos de queimada podem se iniciar e, sem a devida manutenção, atingir grandes proporções.