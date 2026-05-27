A Polícia Militar Ambiental e o Ministério Público (MP) realizam, entre os dias 25 e 29 de maio, a Operação Huracán, ação preventiva e fiscalizatória voltada ao enfrentamento de queimadas e incêndios florestais em todo o Estado de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo principal intensificar a fiscalização de áreas consideradas sensíveis durante o período de estiagem, com foco na verificação das condições de aceiros, faixas de domínio de rodovias, ferrovias, estradas rurais, unidades de conservação e culturas canavieiras.
A operação busca identificar, de forma antecipada, situações que possam favorecer a propagação do fogo, especialmente em áreas de vegetação nativa, maciços florestais, reservas legais, áreas de preservação permanente e propriedades rurais com histórico ou potencial risco de incêndio. A Polícia Militar Ambiental da região de Bauru atua na fiscalização de 39 municípios.
Durante as ações, equipes da corporação irão vistoriar as condições de manutenção dos aceiros, que são faixas sem vegetação utilizadas como barreira preventiva contra o avanço das chamas. Também serão avaliadas as faixas de domínio às margens de rodovias, ferrovias, vicinais e estradas rurais, locais onde pequenos focos de queimada podem se iniciar e, sem a devida manutenção, atingir grandes proporções.
No setor sucroalcooleiro, a fiscalização será direcionada à verificação dos Planos de Prevenção a Incêndios, com análise da existência e efetiva implementação de medidas preventivas, como pontos de observação, monitoramento de aceiros e identificação de pontos críticos. Em caso de irregularidades, os responsáveis serão notificados para adoção das providências necessárias, conforme a legislação ambiental vigente.
A Operação Huracán também prevê atuação integrada com órgãos e instituições parceiras, incluindo gestores de unidades de conservação, responsáveis por rodovias, ferrovias e estradas rurais, além de fiscalizações conjuntas com integrantes do MP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema), em áreas previamente definidas.
Outro recurso previsto na operação é o emprego de aeronaves não tripuladas, os drones, que ampliam a capacidade de monitoramento das equipes em campo. As imagens captadas permitem avaliar áreas extensas, identificar pontos críticos, verificar a largura e a qualidade dos aceiros e registrar eventuais irregularidades ambientais, inclusive em locais de difícil acesso.
De acordo com o Comando de Policiamento Ambiental, a proposta da operação é atuar de forma preventiva, planejada, compartilhada e inteligente, evitando que falhas na manutenção de áreas de risco contribuam para ocorrência de incêndios florestais. "A prevenção, especialmente no período de estiagem, é fundamental para evitar prejuízos ambientais, proteger a biodiversidade, preservar unidades de conservação e reduzir riscos à população", ressalta, em nota.
A ação integra os esforços estaduais de prevenção e combate a incêndios florestais, em alinhamento com a Operação São Paulo sem Fogo, que reúne diversos órgãos públicos na proteção da cobertura vegetal, dos recursos naturais e na redução dos danos ambientais provocados pelo uso irregular do fogo.
A Polícia Militar Ambiental reforça que o uso irregular do fogo é crime ambiental e que a participação da sociedade é essencial. Denúncias de queimadas, incêndios florestais ou outras infrações ambientais podem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento da Polícia Militar e dos órgãos ambientais competentes.