Um motociclista morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol, no bairro São Benedito, enquanto passava próximo à entrada da estrada de acesso ao Jardim Adrianita, em Garça (73 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (24). Ele caiu da moto e ficou gravemente ferido.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Garça, mas não resistiu aos ferimentos. É crime o uso de linha de pipa com cerol, a chamada linha chilena. A prática é enquadrada principalmente no Artigo 132 do Código Penal, que trata de expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente de morte.