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MORREU NA UPA

Motociclista morre após ser atingido por linha de cerol em Garça


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de Internet
Motorista passava próximo à entrada da estrada de acesso ao Jardim Adrianita, em Garça
Motorista passava próximo à entrada da estrada de acesso ao Jardim Adrianita, em Garça

Um motociclista morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol, no bairro São Benedito, enquanto passava próximo à entrada da estrada de acesso ao Jardim Adrianita, em Garça (73 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (24). Ele caiu da moto e ficou gravemente ferido.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Garça, mas não resistiu aos ferimentos. É crime o uso de linha de pipa com cerol, a chamada linha chilena. A prática é enquadrada principalmente no Artigo 132 do Código Penal, que trata de expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente de morte.

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