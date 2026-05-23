23 de maio de 2026
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BRIGA DE BAR?

Tentativa de homicídio: homem é esfaqueado em bar de Jaú


| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem de 32 anos foi vítima de tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado (23), em um bar de Jaú (54 quilômetros de Bauru). De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de agressão com arma branca por volta das 2h27. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída na calçada com perfurações no lado direito do tórax e nos antebraços. Ainda segundo o registro policial, o homem esfaqueado apresentava sinais de embriaguez e relatou ter sido atacado pelo dono do bar. A motivação e a autoria do crime não foram esclarecidas.

Após a agressão, a vítima contou que conseguiu fugir e pedir socorro em residências próximas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem à Santa Casa de Jaú. Apesar dos ferimentos, ele foi atendido sem risco de morte e permaneceu hospitalizado. Viaturas da Polícia Militar realizaram buscas na região e estiveram no estabelecimento, que já estava fechado no momento da chegada da equipe. O suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

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