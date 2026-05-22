Homens encapuzados e vestidos de preto abriram fogo, na noite desta quinta-feira (21), nas proximidades de uma adega no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru, mataram um homem de 32 anos e balearam outros dois, de 18 e 25 anos. O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.
De acordo com o registro policial, por volta das 22h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na rua Joaquim de Barros Neto.
Quando a equipe chegou, deparou-se com Felipe Mathias de Moraes Ramos, 32 anos, atingido no peito, aparentemente sem sinais vitais. O óbito foi constatado por equipes de resgate.
Durante o atendimento, a PM recebeu a informação de que dois homens haviam sido baleados na mesma ocorrência e dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista.
No local, os PMs fizeram contato com as vítimas. Uma delas, de 25 anos, estava consciente e apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo no joelho direito, com transfixação.
O outro baleado, de 18 anos, foi atingido na região da virilha direita, e também estava consciente. Ambos relataram que haviam sido levados à UPA por familiares e não viram os autores.
A polícia apurou que os disparos teriam sido efetuados por quatro homens que vestiam roupas pretas, estavam encapuzados e já chegaram ao local atirando. A Polícia Científica realizou perícia e o homicídio, assim como as duas tentativas de homicídio, seguem sob investigação.