Homens encapuzados e vestidos de preto abriram fogo, na noite desta quinta-feira (21), nas proximidades de uma adega no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru, mataram um homem de 32 anos e balearam outros dois, de 18 e 25 anos. O caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 22h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na rua Joaquim de Barros Neto.

Quando a equipe chegou, deparou-se com Felipe Mathias de Moraes Ramos, 32 anos, atingido no peito, aparentemente sem sinais vitais. O óbito foi constatado por equipes de resgate.