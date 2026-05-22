Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros por dois homens encapuzados, no início da noite desta sexta-feira (22), por volta das 18h30, quando estava em um comércio localizado na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, em Bauru.

De acordo com o registro policial, o adolescente estava no local, sentado em um sofá, quando os suspeitos entraram e um deles efetuou diversos disparos na direção dele. Na sequência, a dupla fugiu.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel, mas não resistiu e morreu após dar entrada no local.