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DENTRO DE COMÉRCIO

Adolescente é executado a tiros por homens encapuzados em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
De acordo com o registro policial, o adolescente estava em um comércio, sentado no sofá, quando dois suspeitos entraram e um deles efetuou diversos disparos na direção dele
De acordo com o registro policial, o adolescente estava em um comércio, sentado no sofá, quando dois suspeitos entraram e um deles efetuou diversos disparos na direção dele

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros por dois homens encapuzados, no início da noite desta sexta-feira (22), por volta das 18h30, quando estava em um comércio localizado na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, em Bauru.

De acordo com o registro policial, o adolescente estava no local, sentado em um sofá, quando os suspeitos entraram e um deles efetuou diversos disparos na direção dele. Na sequência, a dupla fugiu.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel, mas não resistiu e morreu após dar entrada no local.

A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo do adolescente seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

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