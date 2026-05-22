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TROVOADAS COM RAIOS

Bauru terá chuva e friozinho nos próximos dias; veja previsão

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução IPMet
Mapa do radar no site do IPMet
Mapa do radar no site do IPMet

A chuva e o friozinho estarão de “mãos dadas” novamente em Bauru neste fim de semana, de acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), com pancadas de chuva e termômetros marcando mínimas de 15 graus tanto no sábado (23) quanto no domingo (24).

Segundo o instituto, nesta sexta-feira (22), a formação de áreas de instabilidade já contribui para a ocorrência de pancadas isoladas de chuva no Estado de São Paulo, mas somente no litoral paulista.

Já no fim de semana, essa mesma formação de áreas de instabilidade “abraça” as demais regiões, inclusive Bauru, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

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