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'QUE SUSTO!'

Carro fica pendurado após acidente em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Por sorte, ou por livramento divino, não passava ninguém pela calçada no momento do acidente
Por sorte, ou por livramento divino, não passava ninguém pela calçada no momento do acidente

Um acidente assustou funcionários e clientes do supermercado Tauste da Duque de Caxias, no Jardim Brasil, nesta sexta-feira (22), em Bauru, quando uma idosa perdeu o controle da direção e dos pedais de um Honda Fit e avançou sobre a grade de proteção do estacionamento. O veículo ficou pendurado.

Segundo o que o JCNET apurou no local, a condutora não se machucou e, por sorte, ou por um livramento divino, não passava ninguém pela calçada no momento do acidente. Os próprios trabalhadores ajudaram a levantar a frente do carro para que ele se soltasse e voltasse à posição normal. A seguradora foi acionada e acompanhou todo o procedimento.

Em nota do Tauste, o supermercado disse que, no momento, está apurando os fatos relacionados à ocorrência registrada em nossa unidade. "A prioridade da empresa é a segurança de clientes, colaboradores e demais envolvidos. Estamos acompanhando a situação e colaborando com as autoridades competentes para o devido esclarecimento dos fatos. Assim que houver informações confirmadas, poderemos nos posicionar de forma mais detalhada”, diz o texto da empresa.

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