Um acidente assustou funcionários e clientes do supermercado Tauste da Duque de Caxias, no Jardim Brasil, nesta sexta-feira (22), em Bauru, quando uma idosa perdeu o controle da direção e dos pedais de um Honda Fit e avançou sobre a grade de proteção do estacionamento. O veículo ficou pendurado.

Segundo o que o JCNET apurou no local, a condutora não se machucou e, por sorte, ou por um livramento divino, não passava ninguém pela calçada no momento do acidente. Os próprios trabalhadores ajudaram a levantar a frente do carro para que ele se soltasse e voltasse à posição normal. A seguradora foi acionada e acompanhou todo o procedimento.

Em nota do Tauste, o supermercado disse que, no momento, está apurando os fatos relacionados à ocorrência registrada em nossa unidade. "A prioridade da empresa é a segurança de clientes, colaboradores e demais envolvidos. Estamos acompanhando a situação e colaborando com as autoridades competentes para o devido esclarecimento dos fatos. Assim que houver informações confirmadas, poderemos nos posicionar de forma mais detalhada”, diz o texto da empresa.