A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), está grávida do primeiro filho. O comentário foi feito por ela nesta quinta-feira (21), durante a entrega das ampliações do Hospital das Clínicas, confirmando informações que circulavam nos bastidores da política bauruense há alguns dias, que o próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) trouxe a público na quarta-feira (20). Nesta sexta (22), ela divulgou a gestação em suas redes sociais.

Pais de primeira viagem, ela e o secretário de Governo Renato Purini estão no primeiro trimestre da gestação, fase que requer mais cuidados. A prefeita estava visivelmente emocionada após as homenagens das crianças ao governador e justificou, em seu discurso: “Estou emocionada, mas não só por ser mãe recente. Não são as emoções da gestação, não, mas porque o HC representa muito para todos”, disse Suéllen.

O JCNET apurou que se trata de um menino e se chamará Giovani, em homenagem ao avô paterno, Roberto Hilvo Giovani Purini, ex-deputado estadual e vereador de Bauru.