23 de maio de 2026
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PIRAJUÍ

Motorista morre em capotamento de carro com 7 pessoas em Pirajuí


| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
Corsa tranportava 7 pessoas
Corsa tranportava 7 pessoas

Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na noite desta sexta-feira (22), na rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), em Pirajuí (57 quilômetros de Bauru).

O acidente aconteceu em uma alça de acesso. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um GM Corsa, com sete pessoas, trafegava na SPD 300 da pista oeste, no dispositivo de retorno, quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle de direção e chocou-se contra a defensa metálica do canteiro central e capotou sobre a faixa de rolamento.

O motorista morreu no local, de acordo com a Artesp. Os outros seis passageiros sofreram ferimentos leves e moderados e foram socorridos. As causas do acidente serão investigadas.

A alça de acesso da rodovia ficou interditada até por volta das 4h da madrugada deste sábado (23) para o trabalho das equipes de resgate e depois foi liberada. O veículo foi removido cerca de uma hora depois.

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