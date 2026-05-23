Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na noite desta sexta-feira (22), na rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), em Pirajuí (57 quilômetros de Bauru).

O acidente aconteceu em uma alça de acesso. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um GM Corsa, com sete pessoas, trafegava na SPD 300 da pista oeste, no dispositivo de retorno, quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle de direção e chocou-se contra a defensa metálica do canteiro central e capotou sobre a faixa de rolamento.

O motorista morreu no local, de acordo com a Artesp. Os outros seis passageiros sofreram ferimentos leves e moderados e foram socorridos. As causas do acidente serão investigadas.