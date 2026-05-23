A Secretaria de Habitação de Bauru publicou no Diário Oficial deste sábado (23) o chamamento público para a contratação da empresa que ficará responsável pela construção de até 560 casas da segunda fase do Programa ‘Meu Primeiro Lar’, em oito áreas do município destinadas para habitação de interesse social.

O investimento será de cerca de R$ 89,6 milhões, com recursos da faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, obtidos pelo município no ano passado. O edital poderá ser acessado na página de licitações da Prefeitura de Bauru a partir desta segunda-feira (25). As construtoras interessadas deverão apresentar os documentos solicitados até às 16h do dia 29 de junho, na Secretaria de Habitação, na rua Wenceslau Braz, 8-8. O funcionamento é das 8h às 16h de segunda a sexta-feira.

O Programa ‘Meu Primeiro Lar’ já está com as obras da primeira fase, com 400 casas da Vila do Cerrado, no Jardim Europa. O investimento é de mais de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 61,3 milhões do Governo Federal e R$ 14 milhões do Governo do Estado.