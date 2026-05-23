A forte chuva que atingiu Jaú (54 quilômetros de Bauru), na madrugada deste sábado (23), elevou os níveis do Rio Jaú e, principalmente, do lago do Silvério. Segundo a Defesa Civil, no Jardim São José, o Rio Jaú chegou a sair da calha e se aproximar da rua Lourenço de Almeida Ferraz, mas sem registro de ocorrências graves, de acordo com a página 'Tem Coisas que só Acontecem em Jaú'. A Defesa Civil acompanha as chuvas que ainda ocorrem, só que mais fracas, em várias partes da cidade durante o dia.
Também neste sábado (23), o presidente da Câmara Municipal de Jaú, vereador Jefferson Vieira, decidiu adiar a 17ª Sessão Ordinária, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira (25), em razão do alagamento registrado nas dependências do Legislativo após as fortes chuvas da madrugada, informou a assesoria de imprensa do orgão em suas redes sociais. A sessão foi remarcada para a próxima quinta-feira (28), às 10h.
O presidente esteve no prédio da Câmara acompanhando os trabalhos de limpeza e recuperação dos espaços afetados, realizados pelos servidores da Casa. Até o momento, não é possível confirmar a extensão dos danos causados pela água. Ao longo dos próximos dias será realizada uma avaliação técnica para identificar eventuais prejuízos à estrutura e aos equipamentos do Legislativo. "A Câmara Municipal agradece a compreensão da população e informa que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da instituição", informa a assessoria de imprensa.
A Defesa Civil divulgou o registro de 84 mm de chuva em pouco mais de duas horas, segundo a estação Replatec, além de 74 mm em outras áreas da cidade, conforme dados do Cemaden. Apesar do grande volume registrado em curto período, apenas duas ocorrências foram atendidas, sem maior gravidade. Houve também problemas no asfalto da avenida Netinho Prado e muita lama na entrada do Jardim São José.
Com a diminuição das chuvas, o nível do Rio Jaú começou a baixar, mas segue sendo monitorado, já que também choveu forte nas cidades por onde o rio passa. Outro ponto de atenção foi o lago do Silvério, que atingiu o nível do extravasor, conhecido como “ladrão”, responsável por liberar diretamente a água no Córrego dos Pires quando o volume ultrapassa o limite de segurança.
Com isso, o nível do Córrego dos Pires aumentou consideravelmente, despejando grande quantidade de água no Rio Jaú. O trecho também segue sob monitoramento. A Defesa Civil reforçou que o trabalho das equipes continua acompanhando os pontos mais críticos da cidade.