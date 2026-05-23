A forte chuva que atingiu Jaú (54 quilômetros de Bauru), na madrugada deste sábado (23), elevou os níveis do Rio Jaú e, principalmente, do lago do Silvério. Segundo a Defesa Civil, no Jardim São José, o Rio Jaú chegou a sair da calha e se aproximar da rua Lourenço de Almeida Ferraz, mas sem registro de ocorrências graves, de acordo com a página 'Tem Coisas que só Acontecem em Jaú'. A Defesa Civil acompanha as chuvas que ainda ocorrem, só que mais fracas, em várias partes da cidade durante o dia.

Também neste sábado (23), o presidente da Câmara Municipal de Jaú, vereador Jefferson Vieira, decidiu adiar a 17ª Sessão Ordinária, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira (25), em razão do alagamento registrado nas dependências do Legislativo após as fortes chuvas da madrugada, informou a assesoria de imprensa do orgão em suas redes sociais. A sessão foi remarcada para a próxima quinta-feira (28), às 10h.

O presidente esteve no prédio da Câmara acompanhando os trabalhos de limpeza e recuperação dos espaços afetados, realizados pelos servidores da Casa. Até o momento, não é possível confirmar a extensão dos danos causados pela água. Ao longo dos próximos dias será realizada uma avaliação técnica para identificar eventuais prejuízos à estrutura e aos equipamentos do Legislativo. "A Câmara Municipal agradece a compreensão da população e informa que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da instituição", informa a assessoria de imprensa.