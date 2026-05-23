Um homem foi preso em flagrante, na tarde de sexta-feira (22), por suspeita de uso de documento falso,durante uma abordagem policial, realizada na quada 9 da avenida Duque de Caxias, na região dos Altos da Cidade, em Bauru.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil em boletim de ocorrência (BO), policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que um ocupante de uma caminhonete Hyundai Tucson preta estaria circulando pela cidade com a intenção de aplicar golpes financeiros.

O veículo foi localizado e abordado pelos policiais. Dentro do carro estavam duas pessoas. Durante a fiscalização, o passageiro apresentou um documento de identidade, mas os policiais perceberam indícios de adulteração no RG, que aparentava ter sido plastificado recentemente.